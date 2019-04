Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Durch eine Alarmanlage geweckt wurde in der Nacht zum Mittwoch um kurz nach 04 Uhr der Inhaber einer Gaststätte an der Münsterstraße. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die Hintereingangstür zur Gaststätte aufhebelten. In der Gaststätte brachen die Täter Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Am Mittwochmorgen fand ein Bewohner eines Hauses an der Pluggendorfer Straße in seinem Garten Geldbehälter aus den Automaten. Zur Menge des entwendeten Geldes konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

