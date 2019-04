Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtschloss/ Farbschmierereien

Coesfeld (ots)

Zeugen mehrerer Farbschmierereien am Stadtschloss in Coesfeld sucht die Polizei. Unbekannte hatten in der Nacht von Montag (15.04.) auf Dienstag die Fassade des Stadtschlosses, einen Stromverteilerkasten und mehrere Wahlplakateauf der Bernhard-von-Galen-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße mit Graffiti verunstaltet. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell