POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 08.07.2018

Taschendiebstahl in Limburg, Eschhöfer Weg Am Samstag, 07.07.2018, wurde um 16.00 Uhr an der Einstiegsstelle zur Lahnschiffrundfahrt in im Eschhöfer Weg einem männlichen Fahrgast die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Diebstahl aus abgestelltem Fahrzeug in Limburg In der Zeit zwischen Freitag, 06.07.2018 , 21.30 Uhr und 22.00 Uhr wurde aus einem auf dem Parkplatz des Lauflandes abgestellten, roten Daimler Benz ein auf dem Beifahrersitz abgelegter Schlüsselbund entwendet. Das Fahrzeug war unverschlossen. Auch hier sind Täterhinweise unter Tel.-Nr.: 06431/91400 erbeten !

Diebstahl von Kraftfahrzeug in Beselich-Obertiefenbach

In der Zeit zwischen Freitag, 06.07.2018, 16.00 Uhr und Samstag, 07.07.2018, 12.00 Uhr, wurde ein in einem Hof in der Hauptstraße in Obertiefenbach abgestellter , blauer Skoda Fabia, mit dem amtlichen Kennzeichen: LM- LV 426 entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Sachbeschädigung

Ort: Weilburg-Kubach, Straße zum Wingert Zeit: 20.05.2018 bis 07.07.2018 Vermutlich durch gezieltes Versprühen von Pflanzengiften - oder Ähnlichem wurde eine größere Anzahl von Pflanzen auf einem Grundstück in der Straße zum Wingert beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall- Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung in Niederbrechen

Am Samstag, 07.07.2018, kam es um 11.25 Uhr in der Limburger Str. 108 zu einer Vorfahrtsverletzung beim Abbiegen in Richtung einer Tankstelle. Ein 57 - jähriger Pkw-Fahrer aus Villmar übersah einen 53- jährigen Pkw- Fahrer, der mit seinem Fahrzeug die Limburger Straße in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ort: Weilburg, Frankfurter Straße Zeit: 08.07.2018, gegen 01.05 Uhr

Ein Pkw Hyundai (gelenkt von einem 41-jähriger Mann aus Weilburg-Gaudernbach) und ein Pkw Audi (gelenkt von einem 22-jähriger Mann aus Weilmünster) befuhren die Frankfurter Straße in Weilburg aus Richtung Ortsmitte kommend. Der Hyundai-Fahrer bremste wegen eines über die Fahrbahn laufenden Eichhörnchens stark ab, der Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro, eine 36-jährige Mitfahrerin im Hyundai wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht/Pkw-Diebstahl Ort: L3453, zw. Barig-Selbenhausen und Löhnberg

Zeit: 07.07.2018, gegen 23.45 Uhr

Ein Pkw Ford Focus wurde durch eine noch unbekannte Person von Barig-Selbenhausen in Richtung Löhnberg, auf der L3453, gefahren, als der Pkw auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, einen Erdwall hinauf fuhr und sich dann überschlug. Der Pkw kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw (2000 Euro). Der/die unbekannte Fahrzeuglenker(in) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während die Polizei Weilburg die Ermittlungen am 08.07.2018 dazu weiter führte, meldete sich ein Berechtigter zu dem Pkw und gab an, dass ihm dieser von seinem Hof in der vergangenen Nacht gestohlen worden sein soll. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

