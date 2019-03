Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei erwischt jugendliche Marihuana-Dealer

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Gestern (13.03.) gegen 17:15 Uhr hat die Polizei in einer Wohnung in der Altstadt mehrere Jugendliche mit Marihuana erwischt. Die vier 14- bis 17-jährigen jungen Männer gaben zu, die Betäubungsmittel in der Wohnung an der Leineweberstraße konsumiert zu haben. Weil die Beamten beim Blick aus dem Fenster feststellten, dass die Jugendlichen weitere kleine Tütchen mit Marihuana aus dem Fenster geworfen hatten, wurde ein Spürhund gerufen, der in der Wohnung weiteres Cannabis in dealertypischen Verkaufseinheiten fand. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten auch die aus dem Fenster geworfene Tüten mit Cannabis von einem Vordach geborgen werden/ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell