POL-BI: Ladendieb nach wiederholter Tat in Haft

Bielefeld (ots) - DP / Bielefeld-Baumheide - Am Mittwoch den 02.05.2018 wurde in einem Großmarkt in Baumheide ein Ladendieb zunächst festgesetzt und dann festgenommen.

Um 12:00 Uhr wurde durch den Zeugen und Mitarbeiter des Geschäftes am Schelpmilser Weg beobachtet, wie eine männliche Person zunächst mehrere Flaschen Whisky in einen Rucksack steckte um dann fluchtartig den Markt ohne zu zahlen zu verlassen.

Zufällig arbeiteten zu diesem Zeitpunkt Fensterputzer an der Glastür des Geschäftes, so dass diese verschlossen war und der Dieb nicht den Laden verlassen konnte.

Der 60-jährige Zeuge erkannte den 29-jährigen litauischen Dieb von vorangegangenen Taten wieder und ließ die Tür des Geschäftes geschlossen, bis die Polizei eintraf.

Eine Überprüfung ergab, dass er erst seit einer Woche wieder auf freiem Fuß war. Der Dieb wurde festgenommen. Die Haftrichterin schickte ihn erneut in die Untersuchungshaft.

