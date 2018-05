POL-BI: BMW-Aufbrüche in Quelle

Bielefeld (ots) - DP / Bielefeld-Quelle - In der Nacht zu Mittwoch, 02.05.2018, wurden zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr in Quelle insgesamt drei Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen. In allen drei Fällen wurde das Lenkrad ausgebaut und entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Alexanderstraße, Gerhardstraße und Klemensstraße nimmt das Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0521-545-0 entgegen.

