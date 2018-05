POL-BI: Kind in Quelle angefahren

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Quelle - Als ein Autofahrer am Mittwoch, 02.05.2018, in der Magdalenenstraße mit seinem Pkw einparkte, stürzte ein 6-jähriger Junge auf die Straße, der vermutlich die Fahrbahn überqueren wollte. Er wurde schwer verletzt.

Ein 44-jähriger Bielefelder hielt gegen 11:40 Uhr mit seinem Pkw Fiat an der Magdalenenstraße. Er kam von der Osnabrücker Straße und beabsichtigte, gegenüber der Einmündung zur Augustastraße am rechten Fahrbahnrand einzuparken.

Während der 44-Jährige zwei abgestellte Autos passierte, nahm er an seiner rechten Fahrzeugseite einen Anstoß wahr. Er hielt sofort an und stieg aus, um nachzuschauen, was passiert war.

Neben dem Pkw lag ein 6-jähriger Junge und klagte über Schmerzen im Beinbereich. Eine Besatzung eines Rettungswagens fuhr den Jungen, mit dem Verdacht auf einen gebrochenen Fuß, in ein Bielefelder Krankenhaus.

