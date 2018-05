POL-BI: Autofahrerin verursacht Auffahrunfall unter Einfluss von Alkohol

Bielefeld (ots) - DP / Bielefeld-Quelle - Am Dienstag den 01.05.2018 verursachte eine unter Alkoholeinfluss stehende 53-jährige VW-Fahrerin aus Bönen einen Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige VW-Fahrerin aus Steinhagen verletzt wurde.

Um 13:17 Uhr befuhren beide Unfallbeteiligte die Carl-Severing-Straße vom Ostwestfalendamm kommend und wollten von dort nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Osnabrücker Straße einbiegen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage aufgrund eines Unfalles am Vormittag nicht in Betrieb, was jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stand.

Die Steinhagenerin fuhr mit ihrem VW Golf auf der Spur, die zur Osnabrücker Straße führte. Sie bremste aufgrund des Querverkehrs ab. Dieses übersah die Polo-Fahrerin aus Bönen, welche sich dahinter befand. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Fahrzeug der Verursacherin fest. Während die Steinhagenerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste sich die Unfallverursacherin einer Blutprobe unterziehen.

Der Sachschaden belief sich auf circa 10000 Euro.

