POL-BI: Zwei Unfälle auf der Jöllenbecker Straße stadteinwärts

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Schildesche / Sudbrack - Unmittelbar nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn, stürzte eine Radfahrerin am Mittwoch, 02.05.2018, als ein Auto über den Radweg zwischen den Haltestelle "Lange Straße" und "Meierteich" fuhr.

Gegen 08:13 Uhr stieß ein VW Golf mit einem Stadtbahnzug der Linie 3 auf der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Einmündung Gunststraße, zusammen. Nach den bisherigen Kenntnisstand beabsichtigte ein 81-jähriger Autofahrer von der Jöllenbecker Straße nach links in die Gunststraße abzubiegen. Dabei berührte sein VW Golf, mit der linken Fahrzeugseite, die Stadtbahn und verlor den Pkw-Außenspiegel. Weder der 81-jährige Autofahrer, noch der 62-jährige Straßenbahnfahrer oder seine Fahrgäste wurden verletzt.

Etwa eine Minute nach diesem Unfall hielt eine Autofahrerin mit ihrem schwarzen Skoda in einer Grundstückseinfahrt in Höhe der Unfallstelle. Als sie den dortigen Radweg überfuhr, bremste eine 43-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad. Sie geriet ins Straucheln und stürzte auf den Radweg. Es soll zu keinem Anstoß mit dem Skoda gekommen sein. Die 43-jährige leicht Verletzte kam per Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die Skoda Fahrerin hatte den abgerissenen Außenspiegel des VW Golf aufgehoben und möglicherweise gar nicht bemerkt, dass die Radfahrerin gestürzt war. Die Ermittlungen zu dem Skoda und der Fahrerin laufen derzeit noch.

Während der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Jöllenbecker Straße stadteinwärts bis gegen 08:45 Uhr.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell