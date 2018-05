POL-BI: Party endet im Krankenhaus

Bielefeld (ots) - DP / Bielefeld-Sennestadt - Am Dienstag den 01.05.2018 wurde ein Bielefelder bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, am Kopf verletzt. Die Täter, die später gestellt werden konnten, kamen aus Bielefeld und Stukenbrock, einer von Ihnen führte Drogen mit sich.

Gegen 05.05 Uhr verließ ein 24-jähriger Bielefelder mit seinen Freunden nach einer privaten Feier einen Partykeller in der Elbeallee in Bielefeld-Sennestadt.

In Höhe einer dortigen Shisha-Bar beobachtete er eine Auseinandersetzung mehrerer Personen. Er wollte schlichtend eingreifen, als sich die streitende Gruppe direkt gegen ihn wandte und ihm einer aus der Gruppe heraus eine Flasche auf den Kopf schlug. Als sein 23-jähriger Freund ihm zur Hilfe kommen wollte, wurde dieser in dem Gerangel an der Hand verletzt.

Die vier Täter im Alter von 23-57 Jahren flüchteten mit einem PKW, konnten jedoch kurz darauf in unmittelbarer Nähe durch eine Streifenbesatzung ausgemacht und kontrolliert werden. Hierbei wurden bei einem der Täter Drogen gefunden. Dieser muss sich nun neben der Körperverletzung auch wegen Drogenhandel verantworten.

Der 24-jährige Bielefelder musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

