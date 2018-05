POL-BI: Lichtzeichenanlage bei Verkehrsunfall schwer beschädigt

beschädigter Pkw und Ampelmast Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr, kam es in Bielefeld-Quelle zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine 37jährige Hallenserin befuhr mit ihrem VW Golf die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bielefeld. An der Kreuzung Café Sport beabsichtigte sie nach links auf den Ostwestfalendamm zu fahren. Beim Abbiegen kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast der dortigen Fußgänger-LZA. Durch den Zusammenstoß kam es zum Komplettausfall der Lichtzeichenanlage. Der Ampeldienst der Stadt Bielefeld wurde verständigt und erschien vor Ort. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Pkw der Fahrzeugführerin wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Zur Vorsicht wurde sie mit einem Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zwecks weiterer Untersuchungen zugeführt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell