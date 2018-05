POL-BI: Täter auf frischer Tat erwischt- Richter erlassen Haftbefehle

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/Mitte- Am Freitag, 27.04.2018, und am Sonntag, 29.04.2018, konnten zwei Täter bei einem Diebstahl und Einbruch in flagranti erwischt werden. In beiden Fällen mussten die Männer eine Untersuchungshaftstrafe antreten.

Freitagabend gegen 18:15 Uhr griff ein Täter im Kassenbereich eines Kaufhauses am Niederwall einer Kundin in die Jackentasche. Er nahm ihr Handy heraus und übergab es einem Komplizen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den 20-jährigen Täter aus Algerien vorläufig fest. Ein Richter ordnete im Anschluss die Untersuchungshaft für den wohnungslosen Dieb an.

Am Sonntagmorgen beobachtete eine Anwohnerin der Wilhelmstraße gegen 06:00 Uhr von ihrem Balkon aus zwei Männer, die über eine Dachluke in ein Gebäude kletterten, in dem sich eine Bankfiliale befand. Die alarmierten Polizeibeamten erkannten frische Aufbruchspuren und stießen bei der anschließenden Bürodurchsuchung auf einen der Männer. Der 33-jährige Einbrecher hatte einen Rucksack bei sich, in dem die Polizisten Werkzeug und Diebesgut fanden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Bielefelder mit einem Haftbefehl gesucht wird.

Die Beamten nahmen den Einbrecher mit auf das Polizeipräsidium. Nach seiner Vernehmung führten sie ihm am Montag einem Richter vor, der die Untersuchungshaft für den 33-jährigen Polizeibekannten anordnete.

