POL-BI: Raubdelikte und Körperverletzungen bei Bundesligafußballspiel

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - In Zusammenhang mit der Begegnung DSC Arminia Bielefeld und 1.FC Kaiserslautern registrierte die Polizei am Freitag, 27.04.2018, zu den bereits gemeldeten körperlichen Auseinandersetzungen, bislang noch weitere Straftaten, wie Raubdelikte von Fanutensilien, eine Körperverletzung und einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Fans zweimal attackiert

Gegen 15:35 Uhr waren vier, mit der Bahn angereiste, Kaiserslautern-Fans auf der Straße Am Güterbahnhof in Richtung Jöllenbecker Straße unterwegs. Dem 18-Jährigen aus Bad Bergzabern, dem 20-Jährigen aus Triefenstein, dem 21-Jährigen aus Wehrtheim und dem 25-Jährigen aus Göttingen kamen zwei Männer entgegen.

Die beiden Unbekannten sprachen die Vierergruppe an und entrissen plötzlich zwei Schals, die zwei Fans um den Hals trugen. Dabei schlugen sie auf ihre Opfer ein. Zudem kamen zwei weitere Männer angelaufen und trafen einem Kaiserslautern-Fan mit einer Unterarmgehilfe im Rückenbereich. Als es einem Fan gelang eine Gehilfe festzuhalten, flüchteten die Angreifer in Richtung Jöllenbecker Straße und Feilenstraße.

Der 20- und der 21-Jährige aus der Vierergruppe gingen gegen 16:30 Uhr auf der Melanchthonstraße, als ihnen aus der Gutenbergstraße etwa 8 Arminia-Fans entgegenkamen. Diese Fans waren alle circa Mitte 20 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Nach einer verbalen folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde. Die Angreifer erbeuteten seine Fahnenstange und beschädigten den Rucksack des 20-Jährigen. Anschließend liefen sie in Richtung Innenstadt davon.

Polizeibeamte fahndeten ohne Erfolg nach den tatverdächtigen jungen Männern.

Raub endet mit Festnahme

Gegen kurz vor Mitternacht geriet ein 28-Jähriger Britischer Staatsangehöriger mit einem 25-jährigen Bielefelder, vor einem Imbiss an der Einmündung Oberntorwall und Notpfortenstraße, in einen Streit. Dabei entriss er den Fan-Schal des Bielefelders und rannte mit einem 24-Jährigen Britischen Staatsangehörigen zu seinem Pkw, den er auf einem Parkplatz an der Elsa-Brändström-Straße abgestellt hatte.

Auf der Flucht holten das Opfer und sein 23-jähriger Bruder die beiden Laufenden ein. Die beiden Briten warfen den Bielefelder um und traten ihn in Bodenlage. Danach stiegen sie in ihr Auto, hantierten mit einem Messer und warfen mit einer Flasche in Richtung einer kleinen Gruppe, die den beiden Bielefeldern zu Hilfe kam.

Der 28-Jährige steuerte seinen 1er BMW zunächst in der Parklücke gegen ein Zaunelement, wobei zwei Personen durch ein lösendes Stück Zaun getroffen worden sein sollen. Die geschlossene Parkschranke verwehrte die Ausfahrt, so dass der BMW wieder eingeparkt wurde. Dabei stieß das Auto gegen einen abgestellten Audi A 3 eines 34-jährigen Bielefelders.

Die anschließende Flucht, der beiden Briten zu Fuß, beendeten verfolgende Zeugen und gerufene Polizeibeamte. In dem 1er BMW fanden die Beamten den geraubten Fan-Schal und ein aufgeklapptes Messer. Der Pkw gehörte einem weiteren Britischen Staatsangehörigen und war seit mehreren Monaten nicht mehr versichert.

Der 24- und der 28-Jährige durften nach ihrer Vernehmung und der Anzeigenerstattung das Polizeipräsidium verlassen. Der 25-jährige Bielefelder wurde in der Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses behandelt. Alle drei Personen hatten zur Tatzeit Alkohol getrunken.

Körperverletzung nach Spielende

Gegen 20:50 Uhr schoben zwei Bielefelder ihre Fahrräder auf der Schlosshofstraße an einer Fangruppe aus Kaiserslautern vorbei. Während eines Streits unter den Fans schlug der 33-jähriger Bielefelder einem 24-Jährigen aus Zeiskam ins Gesicht. Durch den Faustschlag erlitt der Jüngere Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kiefers. Polizeibeamte beendeten die Auseinandersetzung und notierten die Personalien der Beteiligten. Der 24-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Fan widersetzt sich Polizisten

Polizeibeamte trafen gegen 17:20 Uhr auf einen 24-jährigen Fan aus Mannheim. Er hielt sich mit drei weiteren Männern auf der Grünfläche des Kreisverkehrs auf der Melanchthonstraße in Höhe der Rolandstraße auf und hatte eine aggressiver Stimmung. Als die Beamten den stark Angetrunken ansprachen und nach einem Ausweis fragten, vollführte er leichte Schlagende Bewegungen in Richtung der Kontrollierenden. Während die Polizisten den 24-Jährigen fixierten, zeigte er ihnen ein beleidigendes Handzeichen. Gefesselt wurde der Mannheimer ins Gewahrsam der Polizei gefahren. Dort blieb er für die Dauer des Fußballspiels.

