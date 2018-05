POL-BI: Betrunkene Autofahrerin widersetzt sich Polizei

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ BAB 33/ Schloß Holte- Stukenbrock- Am Mittwoch, 02.05.2018, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin in Schlangenlinien über die Autobahn. Die betrunkene Fahrerin widersetzte sich renitent den Polizeibeamten. Sie erhielt eine Anzeige wegen Widerstandes und Trunkenheit im Verkehr.

Ein Polizeibeamter befuhr gegen 00:10 Uhr privat die Autobahn 33 in Richtung Osnabrück, als er in Höhe der Anschlussstelle Mönkeloh ein Auto vor sich sah, das in Schlangenlinien fuhr. Dabei touchierte der schwarze VW mehrfach die Bankette und stieß im Baustellenbereich fast gegen ein parallel fahrendes Auto. Der Beamte alarmierte die Polizei und verfolgte die Autofahrerin.

An der Anschlussstelle Schloß Holte lotsten zwei Streifenwagen die Autofahrerin auf einen Mitnehmerparkplatz. Die Fahrerin folgte den Beamten mit sehr geringer Geschwindigkeit und in schlingernden Fahrbewegungen.

Den Polizisten stieß beim Öffnen der Fahrertür starker Alkoholgeruch entgegen. Die Fahrerin weigerte sich, aus dem Auto zu steigen. Die Beamten zogen die Frau aus dem Wagen und durchsuchten sie nach Ausweispapieren. Die aggressive Fahrerin trat um sich und versuchte die Polizisten zu beißen.

Die Beamten transportierten die renitente 37-jährige Fahrerin aus Hilden für die Entnahme einer Blutprobe auf die Autobahnwache. Einen gültigen Führerschein besaß die Alkoholisierte nicht. Ihren VW stellten die Beamten sicher.

