Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen Geschädigte zu Sachbeschädigungsserie gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw, die in der Nacht zum 19.04.2019 im Stadtgebiet verübt wurden und die vermutlich auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Der Unbekannte trat oder schlug an mindestens neu geparkten Pkw die Außenspiegel ab und richtete dabei Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro an. Zeugen beobachteten einen dunkel gekleideten Mann auf einem Fahrrad, die seine Kapuzenjacke über den Kopf gezogen hatte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können und auch weitere geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich zu melden.

