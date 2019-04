Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Waldenbuch und auf der A8, Gem. Neuhausen auf den Fildern

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Unfall mit zwei verletzten Personen

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am Sonntag gegen 13:15 Uhr in der Straße Auf dem Graben in Waldenbuch. Ein 61-jähriger Volvo Fahrer fuhr von einem öffentlichen Parkplatz nach links in die Straße Auf dem Graben ein und kollidierte dabei frontal mit einem Motorroller der Marke TGB, der die Straße Auf dem Graben von der Tübinger Straße her kommend befuhr. Die 15-jährige Rollerfahrerin und deren 12-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

A8, Gem. Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf

Ein 70-jähriger Audi-Fahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr die BAB 8 in Richtung Karlsruhe. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Neuhausen kam der Fahrer auf Grund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. Am Audi sowie an der Schutzplanke entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

