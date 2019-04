Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl von Baustellengeräten in Böblingen, Wohnungseinbruch in Ludwigsburg, Diebstahl eines Wohnwagens in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Baustellengeräte gestohlen

Zwischen Donnerstag, 18.04.2019, und Samstag, 20.04.2019, suchte ein bislang unbekannter Täter einen Neubau in Dagersheim heim. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst unberechtigten Zugang in das nicht verschlossene Gebäude. Im Gebäude stieg der Täter durch ein Loch in ca. zwei Meter Höhe in einen verschlossenen Raum ein. Durch den Unbekannten wurden diverse Baustellengeräte im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/12-2500, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ungebetenen Besuch bekamen Bewohner eines Hauses im Stadtgebiet Ludwigsburg, nördlich der Marbacher Straße, am Samstag im Zeitraum von 00.10 Uhr bis 06.45 Uhr. Dabei entwendeten die Einbrecher Bargeld im niederen dreistelligen Bereich, ein Notebook, sowie Pfandflaschen in einem Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Durch die Einbrecher wurde ein schrägstehendes Kellerfenster zu einem Kellerraum ausgehängt. Auf diese Weise gelangten die Täter in die Wohn- und Aufenthaltsräume der zur Tatzeit schlafenden Familie und durchwühlten mehrere Behältnisse. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Korntal-Münchingen: Diebstahl von Wohnwagen

Durch unbekannte Täterschaft wurde im Zeitraum vom 02. April 2019 bis zum Samstag den 20. April 2019 in der Lembergstraße auf einem dortigen Stellplatz ein weißer Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von ca. 15.000 Euro entwendet. Der Wohnwagen war durch ein Deichselschloss gesichert. Nähere Hinweise zum Vorgehen der Täter gibt es nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/43-520, in Verbindung zu setzen.

