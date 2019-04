Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gem. Aidlingen, K1066: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten; Mötzingen: Überschlag nach Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Gem. Aidlingen, K1066: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der K1066 zwischen Aidlingen und Dagersheim zu einem folgenschweren Unfall. Gegen 01:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Audi die Kreisstraße von Dagersheim in Richtung Aidlingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gerät er hierbei in den rechts angrenzenden Grünstreifen und anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in den entgegenkommenden Pkw Opel einer 21 Jährigen prallte. Diese wurde durch den Zusammenprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 20-jährige Beifahrerin im unfallverursachenden Fahrzeug wurde leicht verletzt. Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und Straßenreinigung bis 05:25 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Aidlingen war neben dem Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Absperrung waren insgesamt sechs Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort. Die Straße wurde bis zur Freigabe der Sperrung durch eine Spezialfirma gereinigt.

Mötzingen: Überschlag nach Überholmanöver

Am Freitag um 18.15 Uhr kam es auf der K1070 zwischen Unterjettingen und Mötzingen zu einer teuren Kollision. Der 60-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne befuhr hierbei die Strecke in Fahrtrichtung Mötzingen hinter einem 77-jährigen Fahrer eines Dacia Logan. Als der Porsche gerade den Dacia überholen wollte, bog dieser nach links in Richtung eines Feldweges ab, um zu wenden. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verlor der Porsche-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts über die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Porsche, streifte hierbei einen Baum und kam schließlich im Bereich des Straßenrandes zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Jedoch wird der Gesamtsachschaden auf ca. 40.000.- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

