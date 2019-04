Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Altdorf, Diebstahl in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Altdorf: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher hatte sich am Donnerstagabend an einem Wohnhaus im Gebiet zwischen der Hildrizhausener Straße, Bachstraße und Gartenstraße zu schaffen gemacht. Er verließ das Gebäude ohne Beute, da er mutmaßlich befürchtete, entdeckt zu werden.

Gegen 23:00 Uhr hebelte der Täter die Zugangstür zu einer am Wohngebäude angebauten Garage auf und verschaffte sich so Zutritt ins Haus. Ein Bewohner war daheim und hörte ein verdächtiges "Knacken". Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er zunächst nichts Ungewöhnliches. Ganz anders als vermutlich der Einbrecher, der die Flucht ergriff. Am Folgetag wurde die aufgehebelte Garagentür entdeckt und die Polizei verständigt. Bereits am Mittwoch gegen 13:00 Uhr hatten zwei südländisch aussehende Frauen mehrfach am Haus geklingelt. Als niemand reagierte, hielten sich die Frauen noch eine kurze Zeit vor der Garage auf und gingen dann zu Fuß in Richtung Hildrizhausener Straße davon. Ob ein Zusammenhang zu dem späteren Einbruch besteht, ist nicht bekannt. Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Reifendiebe unterwegs

Auf Autoreifen waren Diebe aus, die in der Nacht zum Mittwoch ein Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße heimsuchten. Die Täter entwendeten vom Gelände des Betriebs insgesamt drei Sätze Sommerreifen samt Felgen im Wert mehrerer tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

