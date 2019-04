Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 10

Vaihingen an der Enz: VW Golf von der Fahrbahn abgekommen - Unfallzeugen gesucht

Am Freitag ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der B 10 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68 Jahre alter VW-Lenker schwer verletzt wurde. Der Mann war auf der Bundesstraße von Stuttgart kommend in Richtung Mühlacker unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Abzweigung Roßwag nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst eine Leitplanke touchierte. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen entlang einer Böschung gegen einen Baumstapel, kippte die Böschung hinunter und blieb letztendlich im Bereich eines Waldweges auf dem Dach liegen. Nach dem Unfall mussten hinzugezogene Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen an der Enz den 68-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Anschließend brachte ein Rettungsdienst den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 0711/6869-0, zu melden.

