Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: mit Stahlbanderolen beladener Sattelzug kippt um

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 42-jähriger Sattelzuglenker heute Morgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem es gegen 07.30 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Hulb zu einem Unfall gekommen war. Der 42-Jährige war zunächst auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und wollte diese an der Anschlussstelle verlassen. Mutmaßlich befuhr er die scharfe Rechtskurve der Anschlussstelle mit nicht angepasster Geschwindigkeit, so dass die Ladung ins Rutschen kam. Die sechs geladenen Stahlbanderolen, die jeweils über vier Tonnen wiegen, waren wohl nicht ordnungsgemäß gesichert und schlugen gegen die Innenbordwand, worauf der Sattelzug umkippte. In der Folge musste die Anschlussstelle Böblingen-Hulb gesperrt werden. Die Feuerwehr befand sich mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz. Zur Bergung der Ladung sowie des Sattelzugs wurden ein Kran, ein Tieflader und ein Masterlift angefordert. Der Sattelzug muss zunächst entladen werden, um ihn anschließend, da er nicht mehr fahrbereit ist, abzuschleppen. Die Bergemaßnahmen dauern derzeit noch an. Von der Autobahnmeisterei Herrenberg sind fünf Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Im Anschluss an die Bergung muss die Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Von einer Sperrung der Anschlussstelle bis etwa 14.30 Uhr ist momentan auszugehen. Der entstandenen Sachschaden wurde auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

