POL-GT: Unfall auf der Bundesstraße 61 - glücklicherweise niemand verletzt

Gütersloh (ots)

(KB) Am Sonntagmorgen (17.02.) gegen 11.30 Uhr kam es auf an der Kreuzung Franz-Birkhan-Ring (Bundesstraße B 61) /Goethestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Gleichfalls erhielt die Leitstelle der Feuerwehr einen Notruf über die Firma eines Fahrzeugherstellers. Hier wurde durch das im Fahrzeug verbaute Notrufsystem der Notruf aufgebaut und gleichzeitig der Standort des verunfallten Fahrzeugs übermittelt. Dieses löste dann die Rettungskette aus. Nun zum eigentlichen Unfallhergang: Ein 78-jähriger Gütersloher fuhr mit einem Audi auf der Goethestraße aus Richtung Pfälzerstraße kommend in Richtung Nordbad. An der Kreuzung mit der B61 beabsichtige er nach links auf die Bundesstraße in Richtung Rheda-Wiedenbrück abzubiegen. Hierbei übersah er einen 55- jährigen BMW-Fahrer, der auf der Goethestraße in entgegen gesetzte Richtung fuhr und die Bundesstraße geradeaus überqueren wollte. Durch den Unfall wurde, sicherlich auch aufgrund der Auslösung aller Airbags, niemand schwerwiegend verletzt. Der 55-jährige Gütersloher blieb unverletzt und der Audi-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 20000 Euro.

