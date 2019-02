Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht wegen Alkohol

Gütersloh (ots)

Verl (AK) - Am Freitag, dem 15.02.2019, 22:35 Uhr, war ein 22jähriger Gütersloher mit seinem Audi auf der Bleichestraße in Richtung Verl unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Auch weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann erheblich verletzt wurde, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers durchgeführt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann letztlich im Bielefelder Stadtgebiet angetroffen werden. Er war nur leicht verletzt, aber offenbar erheblich alkoholisiert. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 22jährige bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell