Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Autoscheibe eingeschlagen; Leonberg: Gefährliche Körperverletzung durch Gürtelschnalle; Mötzingen: Motorrad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Autoscheibe eingeschlagen

Ein bisher unbekannter Täter schlug am Donnerstagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr die Heckscheibe eines Renault Autos ein, der auf einem Parkplatz entlang der Herrenberger Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500 in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Gefährliche Körperverletzung durch Gürtelschnalle

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Täter, der am Donnerstag gegen 22:30 Uhr einen 18-Jährigen mit einer Gürtelschnalle auf den Kopf schlug. Der Tat war eine Auseinandersetzung zweier Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten vorausgegangen. Der Konflikt hatte vor einer Gaststätte in der Graf-Eberhard-Straße begonnen und sich in die Hintere Straße verlagert. Dort verletzte der Unbekannte den jungen Mann am Kopf. Bei dem bislang unbekannten Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von ca. 20 bis 25 Jahren, der circa 180 cm groß, stabil gebaut ist und eine Glatze hat. Er trug an diesem Tag ein T-Shirt der Marke "Lacoste". Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Mötzingen: Motorrad gestohlen

Am Donnerstag zwischen 07:45 Uhr und 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Enduro-Motorrad der Marke Betamotor von einem Privatgelände in der Zeppelinstraße auf ungeklärte Art und Weise entwendet. Die auffällig weinrot-metallic lackierte Maschine stand ohne Kennzeichen auf einem Hof und wurde entweder nach Überwindung des Lenkradschlosses und Überbrückung der Zündung vom Hof wegfahren oder mit einem Anhänger abtransportiert. Der Wert des entwendeten Motorrads liegt bei etwa 3.600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen.

