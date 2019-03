Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Polizeieinsatz auf dem Marktplatz; Steinheim an der Murr: gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar: Polizeieinsatz auf dem Marktplatz

Ein 37 Jahre alter Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol stand, sorgte am Donnerstag gegen 18.40 Uhr für einen Polizeieinsatz auf dem Marktplatz in Freiberg am Neckar. Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, fiel zunächst einem 20-Jährigen auf. Dieser sprach den Radfahrer an. Der 37-Jährige bedrohte sein Gegenüber hierauf und zeigte ihm ein Messer, dass er mit sich führte. Dieser Situation ließ einen 22 Jahre alten Mann aufmerksam werden, der dem 20-Jährigen zur Hilfe kam. Anschließend wurde die Polizei alarmiert. Drei Streifenwagenbesatzungen, darunter auch die Beamte der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, rückten aus. Sie trafen auf den 37-Jährigen, der weiterhin auf dem Marktplatz umher fuhr. Einer der Polizeibeamten zog den Mann, der das Messer in seiner Hosentasche hatte, vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Anschließend ließ sich der 37-Jährige widerstandlos festnehmen. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Steinheim an der Murr: gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen einen 26 Jahre alten VW-Lenker, der am Donnerstag gegen 21.40 auf der Kreisstraße 1610 zwischen Steinheim an der Murr und Höpfigheim in ein gefährliches Überholmanöver verwickelt war. Im Bereich einer Kuppe setzte der 26-Jährige zum Überholen einer vorausfahrenden Verkehrsteilnehmerin an. Ein entgegenkommender bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker musste hierauf eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Die überholte Verkehrsteilnehmerin nahm in Anschluss die Verfolgung des VW-Fahrers auf, stellte ihn zur Rede und alarmierte auch die Polizei. Diese bittet nun den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sich unter Tel. 07144/900-0, zu melden. Etwa eineinhalb Stunden danach war der 26-Jährige in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt. Beim Einparken touchierte er einen Begrenzungspfosten, worauf er sein Fahrzeug kurzerhand umparkte und sich davon machte. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und meldete ihre Beobachtungen der Polizei, sodass sich der 26-Jährige nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen Unfallflucht verantworten muss.

