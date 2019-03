Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger will Toilette eines Einkaufszentrums nicht verlassen; Ingersheim: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 24-Jähriger will Toilette eines Einkaufszentrums nicht verlassen

Da ein 24-jähriger Mann am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, die Herrentoilette eines Einkaufszentrums in der Ludwigsburg Innenstadt nicht verlassen wollte, musste die Polizei anrücken. Zunächst hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versucht den 24-Jährigen, der sich auf der Kundentoilette eingeschlossen hatte, zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Doch die Aufforderungen ignorierte der Mann, der vermutlich alkoholisiert war. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten verbal ebenfalls nicht zu ihm durchdringen, so dass ein Polizist schließlich die verschlossene Toilettentür öffnen musste. Die Beamten mussten ihn aus der Toilette herausschieben, worauf der 24-Jährige, der freiwillig nicht gehen wollte, höchst aggressiv reagierte. Die Polizisten brachten ihn aufgrund dessen zu Boden und er wurde zum Polizeirevier Ludwigsburg transportiert, wo er bis am Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben musste.

Ingersheim: Pedelec gestohlen

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr einen Diebstahl in der Neckarstraße in Ingersheim beobachtet haben. Die Besitzerin eines grünen Pedelecs stellte ihr Fahrrad vor der Garage mit einem Schloss gesichert ab und begab sich kurz hinter das Haus. Als sie zurückkam, war das Pedelec der Marke Prophete verschwunden. An dem Fahrrad war eine Tasche befestigt, in der sich ein Smartphone und ein Schlüsselbund befanden, die der Täter ebenfalls mitgehen ließ. Ein Kinderlaufrad wurde vermutlich von demselben Dieb gestohlen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

