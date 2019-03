POL-LB: Zeugen zu Unfallfluchten auf Baumarkt-Parkplätzen in Bietigheim und Sindelfingen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen, Baumarkt in der Geisinger Straße

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 10.20 Uhr und 11.30 Uhr einen grauen Seat Leon ST, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw auf der rechten Seite im Bereich der Beifahrertür und der hinteren Tür auf einer Höhe von 26 cm bis 53 cm stark verkratzt und eingedellt war. An den beschädigten Stellen waren weiße Farbantragungen erkennbar. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Parkvorgang mit dem Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/4050, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unbekannter Zeuge vom Baumarkt-Parkdeck in der Böblinger Straße gesucht

Am Freitag um 13.10 Uhr kam es auf dem Parkdeck eines Baumarktes in der Böblinger Straße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht, zu der Zeugen gesucht werden. Der bislang unbekannte Fahrer einer grauen Mercedes A-Klasse touchierte beim Rangieren ein ordnungsgemäß parkendes, schwarzes Taxi der Marke Mercedes im Frontbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ein Zeuge konnte den Verursacher zunächst davon abhalten, die Unfallstelle zu verlassen. Als der Taxifahrer zu seinem Fahrzeug zurück kam und den Zeugen nicht mehr benötigte, entfernte sich nicht nur dieser, sondern in einem unbeobachteten Moment auch gleich der Unfallverursacher samt seinem Fahrzeug. Der Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/6970, zu melden.

