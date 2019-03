Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Umgekippter LKW-Anhänger für zu stundenlanger Sperrung der Autobahnausfahrt Ludwigsburg-Süd

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr gegen 13:25 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Lkw und Anhänger die Autobahn A81 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verließ, kippte der Anhänger des Gespanns aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Seite. Hierbei wurde noch die linke Leitplanke in der Ausfahrt beschädigt. Der Anhänger musste durch einen Kran wieder aufgerichtet und abgeschleppt werden. Durch den umgekippten Anhänger und die Bergemaßnahmen war die Ausfahrt Ludwigsburg-Süd bis um 21:23 Uhr komplett gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell