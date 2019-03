Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gelbe Farbe im Goldbach in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14.45 Uhr wurde der Polizei eine Gelbfärbung des Fließwassers im Goldbach in Sindelfingen gemeldet. Die Feuerwehr Sindelfingen, die mit sechs Fahrzeugen und 24 Wehrleuten schnell vor Ort war, konnte eine weitreichende Ausbreitung durch eine Wassersperre verhindern und die Farbe, welche sich nur punktuell an der Wasseroberfläche befand, abschöpfen. Eine Streife des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt, sowie die alarmierte Umweltrufbereitschaft des Landratsamts Böblingen stellten fest, dass die Farbe aus einem Kanalschacht in den Goldbach geleitet wurde. Ersten Ermittlungen zufolge wurde auf einem angrenzenden Firmengelände eine Farbmarkierungsmaschine gereinigt. Bei der Reinigung kippte ein Farbeimer um, weshalb etwa ein bis zwei Liter Farbe in die Kanalisation gerieten. Der Kanal wurde durch eine Fachfirma gespült, gereinigt und abgesaugt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell