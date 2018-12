POL-LB: Versuchter Einbruch in Renningen; Alkoholunfall in Weil im Schönbuch; Verkehrsunfall in Leonberg; Feuerwehreinsatz in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots) - Renningen: Scheibe eingeschlagen

Am Montag gegen 01:40 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der "Alte Bahnhofstraße" in Renningen sein Unwesen. Mithilfe eines Pflastersteins schlug der Unbekannte die Seitenscheibe eines Discounters ein und richtete dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Ob der Unbekannte im weiteren Verlauf das alarmgesicherte Objekt betreten hat, ist derzeit nicht bekannt. Augenscheinlich wurde aus dem Discounter nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Alkoholunfall

Mit einer Blutentnahme und Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eines 30-jährigen Audi-Lenkers, der am Sonntag gegen 07:30 Uhr in Weil im Schönbuch in einen Unfall verwickelt war. Der 30-Jährige, der sich vermutlich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, kam auf seiner Fahrt in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, suchte der 30-jährige Fahrer das Weite. Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, der den Unfall beobachtete und das Kennzeichen notierte, konnten alarmierte Polizeibeamte den Fahrer sowie den beschädigten Pkw wenig später an seiner Wohnanschrift feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Polizisten, dass der 30-Jährige alkoholisiert gefahren war, worauf sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Höhe des Gesamtschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Leonberg: Pkw prallt gegen Straßenlaterne

Ein 25-Jähriger war am Sonntag gegen 00:10 Uhr mit einem Audi auf der Eltinger Straße in Leonberg unterwegs. In Richtung Altstadt kam er, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Bordstein. Bei dem Versuch gegenzulenken, verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet auf einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne kippte in der Folge auf ein Hausdach, beschädigt dort die Ziegel sowie die Dachrinne und fiel anschließend auf ein Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus kümmerten sich vier Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg um die Dachsicherung und sie zersägten die Straßenlaterne, die letztendlich einen Gehweg versperrte.

Weil der Stadt-Merklingen: Feuerwehreinsatz in Asylunterkunft

Nach der Brandmeldung in einer Asylunterkunft rückte am Montag gegen 04:50 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt mit 32 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen in die Straße "Blannental" in Weil der Stadt-Merklingen aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einem Raum ein Kissen in Brand, das von einem Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsunternehmens schnell gelöscht werden konnte. Hierbei entstand ein geringer Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach durchgeführten Belüftungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

