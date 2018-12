POL-LB: Gefährliche Körperverletzung in Besigheim, Einbruch in Gemmrigheim, Diebstahlserie in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Besigheim: Streit endet im Krankenhaus

Noch völlig ungeklärt sind die Umstände eines Streits zwischen zwei Männern im Alter von 22 und 26 Jahren am Samstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Im Wasen". Sie verletzten sich gegenseitig schwer und mussten anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für beide bestand keine Lebensgefahr. Gegen 22:30 Uhr verständigte der 22-Jährige die Polizei von dem aktuellen Geschehen. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass er vermutlich mit einem Stuhl auf seinen 26 Jahre alten Widersacher eingeschlagen und ihn zudem oberflächlich mit einem Messer an Kopf und Oberkörper verletzt hatte. Der 26-Jährige indes versetzte seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper. Beide waren erheblich alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an.

Gemmrigheim: Einbruch in Vereinsheim

Auf Elektronikgeräte hatten Einbrecher es abgesehen, die vermutlich im Laufe der letzten Woche ein Vereinsheim in der Neckarwestheimer Straße heimsuchten. Mit Gewalt drückten die Täter das Eingangstor auf, um auf das Vereinsgelände zu gelangen. Anschließend schoben sie am Gebäude des Vereinsheims den Rollladen der Terrassentür nach oben und hebelten diese auf. Im Inneren ließen sie verschiedene Geräte der Unterhaltungselektronik mitgehen und labten sich zudem aus einer Plastikbox an Gummibärchen. Der Wert des Diebesguts wurde mit einer vierstelligen Summe beziffert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Bemerkt wurde der Einbruch am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 entgegen.

Remseck am Neckar, Aldingen: Dieb unterwegs

Ohne große Beute zu machen, schlug ein Dieb in der Nacht zum Sonntag gleich mehrmals in Aldingen zu. Der Täter versuchte vermutlich gegen 02:30 Uhr in eine Gaststätte in der Neckarkanalstraße einzudringen, indem er erfolglos mit einem Blumenständer gegen die Scheibe der Terrassentür schlug. Sie ging zwar nicht zu Bruch, wurde aber beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde in einer Höhe von etwa 800 Euro angegeben. Durch den entstandenen Lärm geweckt, sah ein aufmerksamer Anwohner nach dem Rechten und bemerkte eine männliche Person, die sich auf einem Mountainbike aus dem Staub machte. Der Radler war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Kapuze. In der gleichen Straße stand am rechten Fahrbahnrand ein Toyota Pick-up ordnungsgemäß geparkt, den der Täter ebenfalls anging. Er schlug die hintere, rechte Seitenscheibe ein und durchwühlte den Innenraum. Vermutlich ließ er dabei nichts mitgehen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro beziffert. Aus einem weiteren, in der Neckarstraße geparkten Mercedes, entwendete der Dieb zwei Schachteln Zigaretten. Zuvor hatte er die Scheibe der Beifahrertür des Autos eingeschlagen. Während die Beute einen geringen Wert darstellte, entstand am Auto ein Schaden von rund 400 Euro. Damit nicht genug, hatte der Täter es zudem noch auf einen BMW, der in der Cannstatter Straße, auf dem Parkplatz eines Geschäfts abgestellt war, abgesehen. Auch hier schlug er eine Scheibe ein und griff sich eine weitere Schachtel Zigaretten aus dem Innenraum. Der Sachschaden wurde mit mehreren hundert Euro angegeben. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem verdächtigen Radfahrer geben können, sich zu melden.

