POL-LB: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Markgröningen, Asperg und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen zog sich der Fahrer eines Honda Civic schwere Verletzungen zu. Der 21-Jährige war gegen 01:40 Uhr auf der Kreisstraße 1671 von Markgröningen kommend in Richtung Tamm unterwegs, wobei er vermutlich auf Grund starken Seitenwindes nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei einen Leitpfosten im Grünstreifen touchierte, ehe er im weiteren Verlauf mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Der 21-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Markgröningen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, wurde der 21-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Kreisstraße 1671 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderung kam es dadurch aber nicht.

Asperg: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Land Rover missachtete am Samstag, gegen 10:15 Uhr, beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Boschstraße, die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der durch die Kollision zu Fall kam. Der 48-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Auf der Kreisstraße 1183 war die Fahrerin eines Hondas am Samstagabend von Darmsheim kommend in Richtung Sindelfingen unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 464 hielt die 41-Jährige gegen 19:30 Uhr auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen an einer roten Ampel an. Vermutlich fuhr sie dann jedoch kurze Zeit später, trotz Rotlicht in die Kreuzung ein um in Richtung Holzgerlingen abzubiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Ford einer 35-Jährigen. Während die 41-Jährige bei dem Zusammenprall leicht verletzt wurde, zog sich die 35 Jahre alte Fahrerin des Fords schwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein in dem Ford mitfahrendes Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

