POL-LB: Einbruch in Schönaich, Pkw-Diebstahl in Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - Einbruch in Schönaich

Am Samstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hohenstaufenstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände, darunter mehrere Uhren. Durch das Aufhebeln des Fensters entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Fahrzeug und Kennzeichen in Herrenberg entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer Landrover im Wert von zirka 25.000 Euro von einem Firmengelände in der Zeppelinstraße entwendet. Dieser dürfte mit den amtlichen Kennzeichen BB-TB 555 versehen worden sein, die zuvor von einem ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Pkw Mercedes Benz entwendet wurden. Weiterhin wurde ein neben dem Landrover abgestellter Pkw Seat durch einen Streifschaden an der vorderen linken Stoßstange beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell