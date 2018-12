POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen, Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Böblingen

Gegen 13:30 Uhr am Samstagmittag kam es an der Kreuzung Calwer Straße und Flugfeldallee in Böblingen zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die Calwer Straße stadteinwärts aus Richtung Dagersheim kommend. An der Kreuzung missachtete sie eine rote Ampel und bog nach links in die Flugfeldallee ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die Calwer Straße stadtauswärts und prallte mit dem Skoda zusammen. Der Skoda wurde auf der rechten Seite mittig erfasst und drehte sich in Folge des Aufpralls. In der Flugfeldallee kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 56-jährige Beifahrer des Skoda leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Bergung war die Flugfeldallee kurzfristig gesperrt.

Ludwigsburg

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und dem frühen Freitagmorgen ereignete sich in der Maybachstraße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Lkw, Scania, geparkt am Straßenrand. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Lkw vermutlich im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

