POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Wildschwein verletzt 74-Jährigen schwer

Ludwigsburg (ots) - Etwa zwei Stunden lang hielt ein Wildschwein am Samstag mehrere Streifenwagenbesatzungen in Großsachsenheim in Atem. Gegen 10.30 Uhr begegnete eine Passantin im Bereich des Bahnhofs dem Tier. Die Frau alarmierte hierauf die Polizei und stieg dann, um dem aggressive Vierbeiner zu entrinnen, in den Bus. Ein 74 Jahre alter Mann konnte dem Wildschwein nicht aus dem Weg gehen und wurde angegriffen. Der schwer verletzte Senior musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Bereich der Bahnunterführung sah sich plötzlich ein Kind mit dem Tier konfrontiert. Beamte im Streifenwagen schaltete hierauf das Martinshorn ein, worauf das Wildschwein die Flucht ergriff. Nachdem es bis in die Burkauer Straße galoppiert war, rannte das Schwein auf ein Wohnhaus zu und rammte die Terrassentür. Zwar durchbrach das Tier die Tür nicht, doch wurde ein Kind, das sich in dem betreffenden Zimmer befand, leicht verletzt. Um den Standort des Wildschweins überwachen zu könne, war zusätzlich ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Besatzung des Helikopters konnte gegen 12.30 Uhr beobachten, dass sich das Wildschwein in Richtung eines Waldgebiets bei Horrheim aufmachte und dort auf eine Rotte Artgenossen traf. Das Tier beruhigte sich dort und der Einsatz konnte schließlich beendet werden. In den Wäldern um Sachsenheim fand am Samstag eine Treibjagd statt, derzeit wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gibt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Personen, die verletzt wurden oder denen ein Sachschaden entstanden ist, sich zu melden.

