POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg; 21-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in Bietigheim-Bissingen in Haft

Ludwigsburg (ots) - Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen einen 21-jährigen Gambier, der am Donnerstag Polizeibeamte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen angegriffen hat. Nachdem er zuvor zwei Hausmeister beleidigt hatte, traf eine Streifenbesatzung den 21-Jährigen vor seinem Zimmer im Obergeschoss der Unterkunft an. Auf sein Verhalten angesprochen griff er einen 32-jährigen Polizisten unvermittelt an und versuchte, ihn über das Geländer auf den asphaltierten Boden vor dem Gebäude zu werfen. Mit Unterstützung seines Kollegen konnte der 32-Jährige den Angreifer überwältigen und bis zum Eintreffen weiterer Polizeistreifen festhalten. Der sich heftig wehrende Mann wurde vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 21-Jährige am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

