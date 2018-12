POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Geschäft ausgeraubt

Ludwigsburg (ots) - Seit Samstagabend ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen schweren Raubes gegen einen noch unbekannten Täter, der gegen 19.00 Uhr ein Geschäft in Freiberg am Neckar überfallen hat. Der Mann, der mit einer schwarzen Pistole bewaffnet war, betrat den Laden in Heutingsheim, westlich der Ludwigsburger Straße, über den Haupteingang. Im Bereich der Kassen traf er auf vier Mitarbeiterinnen. Unter Vorhalt der Waffe fordert er Bargeld von der 47-jährigen Angestellte, die sich am Verkaufstresen befand. Die Frau händigte ihm hierauf eine vierstellige Summe aus, worauf der Täter das Geschäft verließ und vermutlich zu Fuß flüchtete. Der Räuber dürfte zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er hat blonde Haare, ist groß und eher schmal gebaut. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einem Sweatshirt in zwei verschiedenen Grautönen und mit Reißverschluss bekleidet. Auf dem Kopf trug eine schwarze Schildmütze, deren Schirm mit einem Aufkleber versehen war. Seinen Mund bedeckter er mit einem schwarzen Mundschutz. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach der Tat nach dem Täter. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei, Tel. 07141/148-9, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

