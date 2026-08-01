Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall mit bedeutendem Sachschaden (31.07.2026)

Konstanz (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Vorfahrtsunfalles am Freitag auf der Reichenaustraße / Rudolf-Diesel-Straße. Der 37-jährige Fahrer eines Cadilac befuhr gegen 17:00 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Reichenaustraße. Diese querte er trotz rot zeigender Ampel in Richtung Opelstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes-Benz einer 53-Jährigen. Die Fahrzeuge kamen im Kreuzungsbereich zum Stehen. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch die Polizei geregelt, um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils circa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Konstanz nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn auf.

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