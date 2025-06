Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz

B33

B33n) Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen (31.05.2025)

Konstanz / Radolfzell / B33 (ots)

Zur einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Streckenabschnitt der B33 von der Reichenau Waldsiedlung bis zur Anschlussstelle Radolfzell gekommen. Der Fahrer eines dunkelgrauen Opel Astra mit Schweizer Zulassung fuhr dicht auf einen vorausfahrenden BMW eines 24-Jährigen auf, hupte, drängelte und wechselte mehrfach die Fahrspur. Der Vorgang wiederholte sich mehrere Male auf dem Streckenabschnitt bis zur Anschlussstelle der B33n in Radolfzell. Während das Fahrzeug mit Schweizer Zulassung die B33n in Radolfzell verließ, fuhr der 24-Jährige weiter in Richtung Autobahnkreuz Hegau und anschließend zur Autobahnpolizei in Mühlhausen-Ehingen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall insbesondere der Fahrweise der beiden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600, in Verbindung zu setzen.

