Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) 21-Jähriger entzieht sich einer Verkehrskontrolle - Zeugenaufruf (01.11.2024)

Schramberg (ots)

Ein junger Mann hat sich am Freitagnachmittag einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entzogen und in der Folge einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 16:53 Uhr teilte ein Zeuge die auffällige Fahrweise eines BMW mit, welcher mit deutlichen Schlangenlinien auf der B14 zwischen Rottweil-Bühlingen und Zimmern ob Rottweil unterwegs war. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Streifenwagen auf der B462 im Bereich Dunningen auf das Fahrzeug aufschließen. Beim Versuch den BMW mittels Anhaltezeichen von der Bundesstraße zu leiten, fuhr dieser plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schramberg davon. Die Polizei nahm mit deutlichem Abstand die Verfolgung auf. An der Abfahrt "Heuwies" bremste der BMW plötzlich stark ab. Trotz Gegenverkehrs fuhr er weiter nach links in Richtung Sulgen, wobei der Entgegenkommende stark abbremsen musste und entsprechend gefährdet wurde. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit überfuhr der BMW schließlich die dortige Verkehrsinsel und fuhr geradeaus in den Straßengraben, wo er zum Stehen kam. Der 21-jährige Fahrer konnte unmittelbar vorläufig festgenommen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten bzw. Betäubungsmitteln. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der BMW, an welchem offensichtlich falsche Kennzeichen angebracht waren, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell