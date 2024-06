Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohnung in der Graf-Johann-Straße (04.06.2024)

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung in der Graf-Johann-Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich vermutlich über die Wohnungseingangstür Zutritt zu den Innenräumen. Ob der Einbrecher in der Wohnung Beute machte, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Laufe des Nachmittags Verdächtiges in der Graf-Johann-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell