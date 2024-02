POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Fahndern gelingt Schlag gegen Rauschgifthändler - (Villingen-Schwenningen, 05.02.2024)

Polizeipräsidium Konstanz

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Fahndern gelingt Schlag gegen Rauschgifthändler - (Villingen-Schwenningen, 05.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Konstanz, dem Landeskriminalamt Stuttgart und dem Polizeipräsidium Einsatz ist Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ein Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. Dabei nahmen sie bereits im Oktober 2023 sechs Männer im Alter zwischen 29 und 60 Jahren fest, die im Verdacht stehen, in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen mit Drogen gehandelt zu haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche und rumänische Staatsangehörige sowie einen Kosovaren. Hausdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen führte zur Beschlagnahme von knapp 16 Kilogramm Marihuana und Haschisch im Wert von rund 160.000 Euro. Auch einen VW Bus, den die Personen für ihren Drogentransport aus dem Ausland benutzten, stellte die Polizei sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Villingen gegen alle Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Alle Personen kamen in Justizvollzugsanstalten. Die laufenden Ermittlungen führten im Januar 2024 zu weiteren Festnahmen. Den Ermittlern gingen dabei fünf Personen aus Mazedonien und Deutschland ins Netz, bei denen sie insgesamt rund 30 Gramm Kokain im Straßenverkaufswert von über 2.000 Euro sowie einen vierstelligen Geldbetrag beschlagnahmten. Auch für diesen Personenkreis im Alter zwischen 29 und 52 Jahren beantragte die Staatsanwaltschaft Konstanz Untersuchungshaft. Nach der Haftanordnung durch den zuständigen Haftrichter kamen auch diese mutmaßlichen Drogenhändler in Justizvollzugsanstalten.

