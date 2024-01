Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Erheblicher Blechschaden bei Unfall auf Kundenparkplatz (11.01.2024)

Radolfzell (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, ist es auf einem Kundenparkplatz in der Eisenbahnstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro entstanden ist. Ein 68-jähriger Fahrer eines VW war auf dem Kundenparkplatz unterwegs und prallte mit einem von rechts kommenden Transporter eines 48-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro, der am Daimler-Transporter beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

