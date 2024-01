Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unbekannter klaut Damenjacken aus Auto (10.01.2024)

Radolfzell (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7.00 Uhr, und 12.45 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Auto eingedrungen, welches auf dem "P+R Meichle + Mohr" auf der Straße "Im Hardt" abgestellt war. Der Unbekannte öffnete auf nicht bekannte Art und Weise eine Scheibe des Wagens und gelangte so in das Innere. Daraus klaute der Täter zwei Damenjacken, die auf der Rücksitzbank lagen. Die Polizei Singen, Tel.: 07731 888-0, nimmt Hinweise zu dem Diebstahl entgegen.

