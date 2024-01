Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in "Rheinklang-Schule" - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.12.2023, bis Montagmorgen, 08.01.2024, haben unbekannte Täter versucht, in die "Freie Schule Rheinklang" in der Hebelstraße einzubrechen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an mehreren Zugangstüren des Containergebäudes sowie an einem Brandschutzfenster zu schaffen. Die Türen und das Fenster hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 entgegen.

