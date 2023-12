Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Bei Sturz mit einem E-Roller leicht verletzt

Schiltach, Lkr. Rottweil (ots)

Eine 52-jährige Frau hat sich bei einem Sturz mit einem E-Roller am Dienstagmorgen auf dem entlang der Hauptstraße verlaufenden Radweg leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 06.30 Uhr mit dem E-Roller in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe des Gebäudes Hauptstraße 75 kam sie auf dem winterglatten Radweg ins Rutschen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 52-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

