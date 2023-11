Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Betrunken mit Auto unterwegs (11.11.2023)

Dunningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag in der Straße "Hinter dem Hüttensberg" aus dem Verkehr gezogen. Gegen 16.15 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass ein Auto auf der Schramberger Straße in Richtung Sportplatz unterwegs wäre, bei dem ein am Wagen befestigtes Fahrrad auf der Fahrbahn streifen würde. Der Fahrer hätte auch schon einen Teil des Zweirades dabei verloren. Eine Polizeistreife konnte den VW Passat und dessen 59-jährigen Fahrer auf dem Parkplatz des Sportplatzes feststellen und kontrollieren. Hierbei nahmen die Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr und führten mit ihm einen Alkoholtest durch. Nachdem dieser Test ein Wert von über 2,4 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Mann muss sich nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten. Während der Kontrolle rauchte es aus dem Motorraum des VW, weshalb die Feuerwehr Dunningen alarmiert wurde. Die 20 Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen vor Ort kamen, kümmerten sich um die Rauchentwicklung.

