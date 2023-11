Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto angefahren

Polizei sucht Besitzer (08.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Straße "Kaiserring", auf Höhe der "Deutschen Bundesbank". Eine 22-Jährige stieß beim Ausparken mit ihrem Toyota Auris gegen die hintere linke Seite eines anderen Autos. Die Unfallverursacherin notierte sich nicht das Kennzeichen des Autos, sondern fuhr zur Polizei, um den Schaden zu melden. Die Beamten suchen jetzt den Besitzer des angefahrenen Fahrzeugs. Dabei soll es sich vermutlich um einen grauen Renault handeln, der möglicherweise hinten links einen Streifschaden hat. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell