Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern - Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter der Gemeinde aus (11.04.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Dienstag ist in der Albrecht-Dürer-Straße ein falscher Gemeindemitarbeiter unterwegs gewesen. Der Mann klingelte gegen 14.45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus und gab über die Sprechanlage an, dass er von der Gemeinde sei und im Keller etwas "überprüfen" müsse. Daraufhin öffnete eine Bewohnerin die Hauseingangstür, so dass der Unbekannte in den Keller gelangte. Anschließende Rücksprache mit der Gemeinde ergab jedoch, dass keine Gemeindemitarbeiter bei dem Mehrfamilienhaus waren. Der unbekannte Mann soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, ein Capy getragen und hochdeutsch gesprochen haben.

Immer wieder gelingt es Betrügern und Dieben sich auf diese Art und Weise Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen. Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor fremde Personen, die sich beispielsweise als Handwerker oder Gemeindemitarbeiter ausgeben und nicht selbst bestellt oder angekündigt worden sind, ins Haus zu lassen. Die Polizei rät, zunächst über die selbst rausgesuchte Nummer telefonisch Kontakt mit der angeblichen Firma oder der Gemeinde aufzunehmen und erst dann die Tür zu öffnen und Einlass zu gewähren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell