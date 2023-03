Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg/ Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Überholen- 10.000 Euro Blechschaden

Reichenbach am Heuberg (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Landesstraße 433 zwischen Reichenbach und Harras zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 69-Jähriger fuhr gegen 12 Uhr mit einem Fiat Ducato von Reichenbach herkommend in Richtung Wehingen. Auf der Strecke wollte der Mann einen Lastwagen überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Eine entgegenkommende 36-jährige Fahrerin eines VW Touran erkannte die Situation und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte die Frau mit einer Schutzplanke zusammen. Der Fiat-Fahrer brach seinen Überholvorgang ab. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos kam es nicht. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 10.000 Euro.

